世界盃2026｜內地熱情大減 華企贊助額斷崖式挫7成

美加墨世界盃即將開鑼，萬眾期待，但曾是「最大金主」的中國企業，對本屆賽事的贊助熱情斷崖式降溫。本屆世界盃中國贊助商僅佔3間，分別為聯想、海信、蒙牛，合計投入約3.5億美元，較上屆卡塔爾世界盃的13.95億美元縮水7成。

國際足協設置四級贊助體系，分別為合作夥伴（頂級）、特級贊助商（二級）、官方贊助商（三級）、賽事支持商（四級）。其中，頂級贊助商的合作費用約1.5億至2億美元，聯想與萬達（後退出）位列此級，與阿迪達斯（adidas）、可口可樂等國際一線品牌並肩。二級贊助商則尚未披露具體名單。三級贊助商投入規模為6500萬至9500萬美元，海信與蒙牛在此層級，與百威、麥當勞等贊助相當。

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按照最初合作規劃，4間中國企業總投入超過5億美元，但由於萬達未按時支付贊助費，被國際足協暫停權益，最終退出贊助商行列，其餘3間中國企業實際贊助額或僅得3.5億美元。

回溯以往贊助，中國企業曾是連續兩屆世界盃的「最大金主」。2018年俄羅斯世界盃，7間中國企業合計贊助約8.35億美元，中國首度登頂全球最大贊助來源國。到2022年卡塔爾世界盃，中國企業贊助額達13.95億美元的巔峰，再次登頂。當時的贊助商包括萬達、海信、蒙牛、vivo、雅迪和BOSS直聘（招聘網站）等6間。

凌晨清晨對決料收視不高

內地財經平台「巨潮WAVE」分析指，本屆中國企業贊助熱情大減，首先跟企業經營承壓有關。光伏企業英利贊助兩屆世界盃後，受業績拖累已無力繼續投入；萬達則因地產爆雷，陷入財務危機，退出頂級贊助陣營。其二，本屆七成賽事集中在中國時間凌晨至清晨時段，收視率估計不高，進一步削弱企業贊助意願。

另外，企業海外營銷模式也已轉變。中國品牌亮相世界盃始於2010年，當年英利投入8000萬美元，讓「中國英利」4個漢字首度亮相南非世界盃，也是世界盃舉辦80多年來，首次迎來漢字標識。然而如今中國企業出海，更青睞精準觸達客戶群體的數碼化營銷。相比之下，傳統世界盃廣告受眾寬泛、成本偏高，性價比已明顯不足。

