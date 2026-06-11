世界盃2026｜索馬里球證遭美國拒入境 返國獲數千民眾英雄式迎接

原定成為首名執法世界盃決賽周賽事的索馬里球證阿坦（Omar Artan），早前在抵達美國後遭拒絕入境，被迫無緣今屆世界盃。阿坦周三返回首都摩加迪沙（Mogadishu）時，獲大批民眾及官員到機場迎接，數千名球迷其後更在體育場舉行歡迎儀式，將他視為國家英雄。

稱無緣今屆世盃不會放棄夢想

阿坦今年獲選為非洲最佳男子球證，並成功入選國際足協（FIFA）世界盃執法名單，原定成為首位執法世界盃的索馬里球證。然而，他上周持有效簽證抵達美國邁阿密後，被美國海關及邊境保護局以未有公開說明的「背景審查疑慮」拒絕入境，其後FIFA亦將他從球證名單中剔除。

阿坦返抵摩加迪沙時，數百名支持者揮舞國旗迎接，警方需護送他前往貴賓區。他向傳媒表示，雖然未能參與今屆世界盃，但不會放棄夢想。他說：「我向大家承諾，我一定會出現在下一屆世界盃。」又呼籲索馬里年輕人以國家為榮，並珍惜手中的國旗和護照。

總理讚已贏得數百萬人尊敬

其後，數千名球迷湧入摩加迪沙體育場出席歡迎活動，現場響起愛國歌曲，民眾高舉國旗為阿坦喝采。索馬里總理巴雷（Hamza Abdi Barre）亦接見阿坦，並在社交平台表示，阿坦雖然未能踏上世界盃賽場，但「已贏得數百萬人的心，並在歷史上留下名字」。

阿坦遭拒入境事件在國際足壇引起廣泛關注。索馬里是特朗普政府最新旅行限制措施涵蓋的近40個國家之一，事件亦令外界質疑美國作為世界盃主辦國之一，能否公平處理參賽及相關人員入境安排。

聯合國人權事務高級專員周三亦呼籲，各國尤其美國應重新檢視相關移民政策，避免影響國際體育賽事正常運作。