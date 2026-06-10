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銀髮經濟︱外骨骼早年用於軍工醫療 動輒數十萬元

即時中國
更新時間：09:44 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:44 2026-06-10 HKT

骨骼機械人早年多用於軍事、工業、醫療等專業領域，單價動輒數十萬甚至上百萬元（人民幣，下同）。但隨着技術不斷成熟與普及，國產外骨骼價格大幅下跌，走入千元、萬元區間。這些曾經充滿未來感的穿戴式機械人，逐漸走進大眾生活。

價格下跌 走入大眾生活

放眼當下市場，主流國產外骨骼機械人售價約在6000至2萬元。2024年，上海極殼科技推出世界首款消費級外骨骼「Hypershell X GO」，並實現全球量產，定價5999元。同年，上海傲鯊智能發布「遇見未來」系列產品，售價6900元起，可應用於搬重物、舉高、行走等工作。2025年，海爾首款AI運動外骨骼W1面世，售價11999元，產品首發當日售罄。

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在價格持續下探的同時，產品也朝着輕量化方向改進。目前主流機型重量集中在2至3公斤，而海爾集團近期推出的外骨骼機械人W3，重量僅1.75公斤，號稱「全球最輕」的外骨骼機械人。該機型定價15999元，主打登山、健行及老年出行市場。

除了直接購買，有景區嘗試租賃模式。泰山景區早前投入使用500台外骨骼機械人，收費標準為80元/3小時，五一假期租賃火爆。

杭州半山公園五一假期亦投放首批外骨骼機械人，租金低至每小時9.9元。

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