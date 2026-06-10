銀髮經濟︱外骨骼助長者輕鬆出行 首4月網售額增8倍

外骨骼機械人瞄準銀髮市場！內地多間企業近期推出外骨骼新產品，輔助長者走路、爬樓梯更省力，其中海爾最新型號、機重僅1.75公斤的W3上月銷量破千台。曾有股骨頭壞死的南京老人佩戴W1半個月後，最終取消腳部手術。商務部數據顯示，今年1至4月，外骨骼網上零售額同比增長近8倍。銷量反映老年人實際需求，但有行業專家分析，外骨骼距離普及化還有一段路要走，認知不足、價格偏貴等難題尚待解決。

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外骨骼機械人指穿戴在人體外部的機械設備，主要佩戴於腰腿部，通過電機、傳感器等技術幫助用戶強化運動能力，減輕行走負擔。上月26日，海爾集團推出新款外骨骼設備W3，當月銷量破千台，本月銷量料將增至約2000台。該款機型售價15999元人民幣，機重僅1.75公斤。



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七旬婦可提菜籃下樓

內地《經濟觀察報》引述在海爾負責外骨骼業務的職員鮮策稱，今年3月起，外骨骼機械人銷量猛增，「產能都跟不上了」。他提及印象深刻的例子時稱，一位股骨頭壞死的南京老人，原本因每年需出國2至3次看望孩子，準備做手術。但他堅持使用海爾W1外骨骼半個月後，漸漸覺得幫助很大，最後取消了手術。一位72歲的劉阿姨住在無電梯的樓房裡，她穿上外骨骼後，能自己提着菜籃子下樓。

內地購買外骨骼設備幫助出行的長者不斷增加。小紅書

行業熱度快速走高，各路資本密集進場，大批初創企業紛紛入局。外骨骼創業公司極殼科技、航墨科技分別在上月完成5000萬美元融資和近億元人民幣天使輪融資。中國運載火箭技術研究院旗下「智行」膝關節智能助行外骨骼機械人，近日在北京豐台千靈山完成首次實地測試。

3個老人1個運動能力下降

國家統計局數據顯示，截至2025年末，內地60歲及以上老年人口達3.23億，佔總人口23%。中國老年醫學學會副會長于普林估計，每3位老年人中，就有1人面臨運動能力下降。業內人士認為，龐大的老齡基數與行動機能下滑的普遍現狀，讓適老化外骨骼成為市場剛需。

不過，外骨骼大範圍普及目前仍面臨認知不足、價格昂貴、輕量化等難題。鮮策提到，多數老年人由子女帶到店內體驗後購買，但線下成交並非易事。每周末到店用戶約有百人，但實際成交僅20至30台，「有的老人覺得穿個機器在身上不好意思，有的捨不得花錢」。

快思慢想研究院院長田豐認為，外骨骼機械人市場結構呈現「醫療主導、消費萌芽」格局，行業競爭核心已從能不能造出外骨骼，變成能不能造出讓老年人願意長期穿戴、真正留下來用的外骨骼。