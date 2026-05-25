「死了麼」更名「在麼在麼」 爆紅獨居打卡App溫情守護銀髮族

曾憑直白命名引發全網熱議、一度衝上內地App Store付費榜榜首的獨居安全應用程式「死了麼」，近日正式被政府「收編」並升級歸來！該平台在廣泛聽取公眾意見後，摒棄了原本充滿黑色幽默卻略顯「大吉利是」的舊名，正式溫情更名為「在麼在麼」，繼續深耕獨居人群的安全守護領域。

1500元「手搓」App爆紅

今年1月，一款名為「死了麼」的App意外走紅。據悉，這是創辦人僅花費1,500元人民幣及一個月時間「手搓」開發的低成本應用，卻精準擊中內地逾1.25億獨居群體「怕出事無人知」的深層焦慮。

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然而，其過於直白及具衝擊力的名稱惹來兩極評價，不少長者甚至因覺得「晦氣」而拒絕使用。在經歷短暫改名為晦澀難懂的「Demumu」後，團隊最終決定公開徵集新名，並引來了政府部門的關注。

「雙向奔赴」政商合作

據官方公眾號「上城發布」披露，杭州市上城區數據資源管理局官員主動向創辦人發送郵件，詳細列明政府能提供的支持與場景數據，雙方一拍即合，從聯繫到落戶僅用了半個月時間，促成了這場「雙向奔赴」的政商合作。

連續2天未簽到將自動提醒子女

升級後的「在麼在麼」目前已在杭州上城區南星街道率先試用。針對長者需要，新版本堅持「大字體、簡介面、少操作」的適老化設計。長者只需每天透過手機簡單完成「無感簽到」，若連續兩天未有打卡，系統便會自動提醒子女或緊急聯絡人。

針對沒有智能手機的高齡長者，平台更推出了實體「安全扣」，遇緊急情況只需一鍵按下SOS，即可同步通知家屬及社區。南星街道更為此構建了「五級聯動守護機制」，一旦長者觸發求救，社區專員可確保5分鐘內響應、15分鐘內聯動上門，並同步對接急救資源，誓要守住黃金救援時間。