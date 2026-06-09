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恐怖情人︱廣西漢潛入前度家致孖女一死一殘 父指警懶理威脅起訴追責

即時中國
更新時間：14:10 2026-06-09 HKT
發佈時間：14:10 2026-06-09 HKT

廣西南寧21歲雙胞胎姐妹，因細孖識到恐怖情人，分手後死纏不休，2024年該名男前度潛入孖女家中，將大孖斬死殘廢，挾持細孖離開，數小時後細孖墜樓身亡。死者家屬指責警方，一直懶理兇手滋擾及恐嚇，導致慘劇發生，起訴警方失職的訴訟將在6月17日二審。

行拘期滿5日再打受害人

《大河報》報道，被殺大孖的父親何勇表示，細孖敏敏與兇手林某某曾談戀愛，但不堪對方暴力多次提出分手。自此，林某某不斷糾纏敏敏，一度破窗闖入女兒住所並將她帶走。2024年9月24日，江南公安分局以非法侵入住宅和威脅他人人身安全，將林某某行政拘留15日。

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涉嫌故意殺人的林某某。大河報
涉嫌故意殺人的林某某。大河報

何勇不滿，林某某當時僅被處行政拘留15日，且釋放後5日，敏敏因遭林某某毆打回家報警。江南公安分局下轄的沙井派出所出警後表示，案發地不屬於本片區管轄，建議前往屬地西鄉塘公安分局上堯派出所報案。

敏敏到上堯派出所出具傷情診斷證明，派出所卻只促成調解。調解結束後不久，即2024年10月14日清晨，林某某持刀進入敏敏的住所，將其姐姐砍傷至昏迷，隨後強行帶走敏敏。數小時後，敏敏在另一小區的樓頂墜亡。

法院判警未履職責

何勇指，警方在悲劇發生前，多次無視林某某的威脅，向涉事公安分局提起行政訴訟及行政賠償。2025年12月，法院一審認定該分局存在未全面調查處理及未履行法定職責的情形，但駁回了何勇的行政賠償請求。

至於林某某，2025年8月8日被控故意殺人罪，同年9月一審，但至今未宣判。

 

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