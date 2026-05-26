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陝西婦遭家暴法院駁回離婚 13日後被惡夫打暈掟落山死亡

即時中國
更新時間：19:57 2026-05-26 HKT
發佈時間：19:57 2026-05-26 HKT

陝西有31歲女子不堪家暴，2024年提起訴離婚被法院駁回，結果13日後遭惡丈夫再次毆打至暈倒，然後被掟落懸崖死亡。案件今日開庭審訊，死者家人指，絕不接受諒解，要求判被告死刑。

4小時結束一審未宣判

陝西咸陽市永壽縣人民法院今日開庭一審此宗備受關注的案件，經過4小時審理結束，暫未宣判。死者的家人在庭外表示，被告及其家人，從未道歉，被控故意殺人的被告張某雖然承認殺人的事實，但在一些細節問題上避重就輕試圖狡辯。


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受害人的母親及胞姐指，被告家人在案發後以「還有兩個孩子」為由請求諒解。苗苗的母親等強調，不接受以孩子來道德綁架，堅持被告應該判立即執行死刑。

曾兩提訴訟離婚

據此前報道及檢控書，苗苗認識張某不久便閃婚，並育有兩子，但在9年的婚姻中，苗苗屢受張某家暴，在2024年8月首次提起訴訟離婚，結果法院說要先經調解，之後撤訴。

同年11月，苗苗因張某死性不改，再提訴訟離婚，但法院於12月11日駁回。13日後，即12月24日清晨，苗苗在租住地外，被張某持續毆打至昏迷，之後張某駕車把昏迷的苗苗帶至高十多米的土崖，將妻子扔下去。

經陝西省咸陽市公安司法鑑定中心鑑定，苗苗是高墜致頭部、胸腹腔多臟器損傷死亡。

案發後，張某報警時謊稱是苗苗自行跳落土崖，張某父親及姐姐也因假口供被行政拘留及罰款。

 

 
 

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