旭山動物園燒屍 | 狠夫認用繩索勒殺妻子 再丟焚化爐燒毀

日本北海道旭川知名觀光景點旭山動物園早前驚爆焚屍案，北海道警方周五（22日）宣布，正式依殺人罪嫌逮捕涉嫌在園內焚化爐燒毀妻子遺體的33歲飼育員鈴木達也。根據警方調查，嫌犯承認使用繩索勒殺妻子，之後再把遺體運往動物園焚化爐燒屍。警方事後在焚化爐內找到多塊焦黑的人骨碎片，又在園內搜出多條繩索，疑似案中兇器。

焚化爐內驚現人骨碎片

北海道警方最新調查指出，動物園飼育員鈴木達也涉嫌於3月31日晚6時半至8時半之間，在位於旭川市的家中，勒斃33歲妻子鈴木由衣，之後使用園內專用的公務車將遺體運往焚化爐燒毀。

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警方已在園內專門焚燒動物屍體的焚化爐中，找到多塊焦黑的人骨碎片，經過DNA比對，最終證實就是失蹤的鈴木由衣的遺骸。

疑用公務車運屍

案情透露，嫌犯當天在結束動物園的工作返家後，隨即對妻子痛下殺手。警方已在旭山動物園內搜出多條疑似用來作案的繩索。此外，警方先前也在動物園內尋獲一部智能手機，研判就是死者的手機。

嫌犯殺妻後，當晚9時被動物園內的監視器拍到，行跡可疑地開車返回旭山動物園，並從車上卸下一件長達1米左右的神祕巨大物品。警方高度懷疑這個大型物品就是鈴木由衣的屍體。

大學時期與妻熱戀 愛情長跑多年

嫌犯在面對警方偵訊時已坦承罪行，並承認使用繩索勒斃妻子。

警方先於4月30日以損壞與遺棄屍體罪嫌將鈴木達也逮捕，並於5月21日正式起訴，22日依殺人罪嫌再度將其逮捕。

根據調查，兇嫌與死者自大學時期便開始熱戀，愛情長跑多年，沒想到最終卻犯下殺妻命案。報道指出，早在案發前，鈴木就曾多次對妻子發出恐怖威脅，聲稱要將她燃燒殆盡。