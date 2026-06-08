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即棄牙刷︱央視揭化工廢料打碎當新料 酒店民宿「垃圾膠」產品供客

即時中國
更新時間：12:19 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:19 2026-06-08 HKT

繼四川有酒店採購翻洗重用的即棄拖鞋，一年或慳¥40萬後，有媒體又發現江蘇揚州市有廢品收購站將工業化學廢料，包括膠袋、塑桶、垃圾袋等直接打碎，再交及塑料製品廠造即棄牙刷，供應酒店及民宿使用，「垃圾膠」牙刷最平只要六分錢一支。

加顏料染色扮新原料

央視「財經調查」報道，據民眾報料有人用工業廢料製造即棄牙刷大量推向市場。

媒體按線索，到揚州市江都區一間廢品收購站「放蛇」，收購站人員指，會將場內堆積的裝化學製劑的白桶、家電拆下的膠面板、電風扇扇葉、各類膠袋等廢舊塑，不予清洗，直接打碎，再加入顏料染色，成為「全新」塑膠原料。

相關新聞：酒店即棄拖鞋︱四川工廠回收供逾百酒店重用 一間或年慳達¥40萬

該工作人員指，這些轉廢為新的「回收料」，會賣予不同塑膠製品廠，由他們製成即棄牙刷。

有加工廠老闆表示，不會完全用「回收料」造即棄牙刷，會加一定比例新的塑膠原料，以防牙刷過脆在口腔內斷裂。且因「回收料」來源成色複雜，造出來的牙刷顏色斑駁，需要統一染為黑色「遮醜」才能出售。

最平六分錢一支

記者又到了有多家生產酒店即棄用品工廠的揚州市廣陵區杭盛科技園，發現一款極致低價的即棄牙刷僅售六分錢一支，且是行業內銷量最大的主流產品。

報道指，鄭州裕豐國際酒店用品城裡，多數批發商戶都在銷售「回收料」牙刷，主要供給小型酒店與民宿。

據汕頭一家旅遊用品生產企業的人員介紹，塑料每經一次回收再造，品質、價格同步下降，雜質不斷增多，回收次數越多，原料質量越不穩定。

長期從事預防醫學、環境科學研究的專家潘小川指，「回收料」即棄牙刷的健康風險，不僅來源於原料本身，反覆回收的塑料成分複雜，在高溫熔融加工時，還會生成新的有毒有害物質，易經口腔黏膜滲入人體。

揚州市市場監督管理局6月8日發通報，指截至目前，已對涉事經營主體進行調查取證，並開展抽樣檢測，先行登記保存涉案物品4.4噸。下一步，將深入徹查案件，依法從嚴從快作出處理。

 

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