酒店即棄拖鞋︱四川工廠回收供逾百酒店重用 一間或年慳達¥40萬

環保還是計縮數？有內地媒體「放蛇」揭發，四川成都有酒店將住客使用過的即棄拖鞋回收，送洗滌廠簡單清洗，便再重用，成本較新購拖鞋，大幅縮減至10%以下，一年省下逾40萬（人民幣‧下同）。涉事洗滌廠供貨逾百間酒店。當地多個部門已介入調查事件。

出現國際連鎖酒店字樣

據河南電視旗下的「都市報道」調查發現，成都綠竹風時代洗滌廠，大規模回收酒店已使用的即棄拖鞋重新清洗包裝，再供應酒店使用，每日清洗的數量逾萬雙拖鞋。

該廠經理在堆滿從酒店回收來的拖鞋的車間表示，「這種品質好，用一次不划算，洗洗接著用。今天洗了一萬多雙，每天差不多都這樣」。

報道指，許多回收拖鞋已被清洗三、四次，有些更洗到起毛球、鞋底變型，甚至藏著頭髮，工人簡單挑走肉眼可見的雜物，便重新包裝當作全新拖鞋交回酒店使用。僅該工廠的客戶便有過百間酒店，部份拖鞋上印有國際連鎖酒店字樣。

回收再洗成本¥0.5

報道指，類似的即棄拖鞋成本約5-8元一雙，但回收再洗，費用僅約0.5元。按一間酒店300間客房計，僅拖鞋成本一年便節省逾40萬元。

媒體曾以住客身份到上述國際連鎖酒店，發現清潔人員一邊說「拖鞋是一次性的，用完就扔」，一邊把用過的拖鞋收走，和床單、被套、毛巾等放在一起。

成都大邑縣經開區管委會25日通報，指報道中關聯大邑縣一家洗滌企業，管委會已聯同衛健、市場監管、商投等部門開展調查。依法依規嚴肅處理。同時，加強對洗滌企業的監督檢查，確保合法規範經營。