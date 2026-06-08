四川有人大量放蛇祈福 宜賓居民憂心忡忡

傳統的放生祈福原意為積德，但若方式不當，不僅破壞生態平衡，還可能引發恐慌。四川宜賓近日有人疑似在生日當天，在山頭放生大量蛇類，村民憂心忡忡。村委會張貼告示嚴厲打擊惡意放生，並設立舉報獎金。



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疑似放生者於5月10日發布視頻，片中顯示至少有14個白色的網袋里裝着蛇，並稱「今年過了一個不一樣的生日」。

據紅星新聞報道，影片中的放生處為宜賓南廣鎮五一村紅岩山。靠近放生點的村民深受困擾，有村民接連在家中雞棚、山林里撞見蛇，一條重達6斤多的大蛇更讓村民不敢下田勞作。