「放生」奶茶｜貴州女河邊騎呢祈福 網民嘲：下次倒火鍋底料？｜有片

近日，內地再湧現令人啼笑皆非的「放生」奇景。貴州貴陽市一名女子，被拍到在河濱公園南明河畔，將多杯奶茶傾倒入河中，並宣稱此舉為「放生」行為。事件曝光後引起網民嘩然。當地水務管理局隨後回應，指有關行為毫無民俗根據且污染河道，目前已聯合警方尋找涉事女子，擬對其進行教育處理。

當局指無此習俗

綜合《羊城晚報》及《大風新聞》等內媒報道，日前，有網民於社交平台發布一段短片，顯示一名身穿白衣紅褲的女子，在貴陽市河濱公園南明河畔，不斷從腳邊的多個膠袋中拿出塑膠杯，將疑似奶茶的液體悉數傾倒入河中。發佈者更配文標註為「有點意思哈，放生奶茶」，場面荒誕。

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大批網民對此感到大惑不解，批評其行為破壞水質，甚至有人嘲諷道：「之前有人放生礦泉水，今次放生奶茶，下次會否有人去放生火鍋底料？」

針對此事，貴陽市南明區水務管理局於周三（13日）證實已接獲相關反映。工作人員明確指出，當地並無所謂「放生奶茶」等民間習俗，水務部門對此不予認可亦不提倡。當局強調，該女子的行為已對河道造成污染，目前正聯同警方追尋該名涉事女子，後續將對其進行教育及提醒。

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奇葩「放生」：礦泉水到魚豆腐

翻查資料，內地近年屢屢發生各種偏離常理的奇葩放生事件，被放生的對象早已超越傳統的生物範疇，畫風愈發詭異。

在非生物方面，2020年8月曾有長者在船上「放生牛奶」，一邊將紙盒奶擠入河中一邊唸經「超度」。其後於2022年及2023年間，廣東及山東青島等地亦先後出現群眾在河邊及水庫「放生礦泉水」的鬧劇。2023年8月，廣東東莞更有兩名女子在江邊，將大量獨立包裝的「魚豆腐」剪開包裝後丟入江中，當地水務局當時推測為附近居民因信仰而作出的放生行為。

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