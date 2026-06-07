西南多地暴雨｜紅色山洪災害預警發布 國家防總工作組趕赴重慶

重慶、貴州、廣西等西南多地暴雨成災，其中重慶部分地區嚴重水浸，水深達兩米，路面大批汽車「沒頂」。國家防汛抗旱總指揮部今日（7日）派出工作組趕赴重慶，要求各地加強應急值守，嚴格執行24小時值班和領導帶班制度。此外，水利部和中國氣象局6月7日晚上6時聯合發布紅色山洪災害氣象預警，今晚到明晚，湖南、廣西、貴州局地發生山洪災害可能性很大。

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預警表示，6月7日晚上8時至8日晚上8時，預計湖南西南部、廣西北部、貴州南部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警），其中，湖南西南部、廣西北部、貴州東南部局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害，請各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

上觀新聞引用網友拍攝的視頻顯示，重慶高新農業產業大道出現嚴重積水，路面上的車輛只露出車頂，「就在江潤公園裏小區附近，有5、600米的路段都被淹了。」向先生回憶，今日凌晨1點左右開始下雨，早上5時許，他便注意到路面有積水，「7點過就挺深了，有一米左右。」向先生表示，今日上午雨勢持續，積水最深時，達到了2米多。

網友紛紛擔心高考生是否受到影響，重慶市合川區教委工作人員回應說：今年3處高考試場集中在城區，與此次受災嚴重區域保持安全距離，未對考試開展、考生狀態、考場秩序造成不利影響。