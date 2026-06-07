重慶暴雨｜撞正全國高考防汛升至最高級 萬名救援人員戒備護航考生順利入場

重慶市自周六（6日）深夜起遭遇新一輪強降雨天氣，全市多個區縣出現暴雨甚至大暴雨。由於惡劣天氣適逢2026年全國高考開考，當地氣象、應急及水利等多個部門提前部署並啟動應急響應機制，全力保障考生出行及城市安全。其中，合川區雨勢最為猛烈，防汛應急響應已提升至最高級別的I級。

合川區積水深達兩米急撤逾400人

據重慶市氣象局監測，由6日晚上11時至7日中午12時，重慶中西部及東南部多地出現強降雨。其中，合川區釣魚城街道大陽站錄得最大累計雨量達211.5毫米。合川區內多個鎮街出現嚴重水浸，有路段積水深達兩米，車輛被淹浸。網傳消息指，當地曾有一名成人及一名小孩被激流沖走，幸其後獲救。截至7日下午，合川區已緊急轉移452名群眾避險，暫未有傷亡報告。

除合川外，武隆區災情亦相當嚴重，當地需緊急轉移995人。據統計，全市合共有18個區縣出現暴雨，7個區縣出現大暴雨。

防汛響應升級多部門合力排澇

隨着雨勢加劇，重慶市防汛抗旱指揮部於7日上午將合川區及彭水縣的應急響應提升至二級；中午12時，更將合川區的防汛及地質災害應急響應進一步升級至最高級別的I級。

重慶市應急管理局表示，全市各級專業應急救援隊伍近1.8萬人正在值班備勤。針對合川區的嚴重積水路段，市級調派了大型裝備協同排澇，相關積水點已於7日下午完成排水並恢復交通。

預警跑在風雨前 護航高考

由於本輪強降雨與全國高考時間重疊，重慶氣象部門早於5日已發布預警信息，並連日向市教育考試院發送《高考氣象服務專刊》，協助考點完善應急預案。全市112個高考考點亦已部署逾500名專業救援人員在周邊值守巡查。

考試當日清晨，各考點已做好防雨準備，考生在風雨中有序入場應考。據了解，目前重慶市內暫未接獲因暴雨導致高考延誤的報告。