有片︱黎家盈太空站最新畫面曝光 單手操作儀器狀態佳

神舟二十三號飛船升空已經兩周，包括香港女警司黎家盈的3名航天員，在中國太空站的最新畫面曝光。可以看到，朱楊柱、張志遠、黎家盈的狀態極佳，已經並肩協作開展太空科學實驗，還有3人一同吃飯的輕鬆場面。

其中一個畫面，載荷專家黎家盈身穿淺藍色外套，左手拉著太空站上方的扶手，全神貫注地操作電子儀器。另一個畫面顯示，黎家盈和兩名隊友，在一張小桌子上，一吃品嚐太空餐，旁邊還種植了一棵向日葵。另一個畫面，看到3人聊天，喜笑顏開。

黎家盈太空站最新畫面曝光。微博

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有網民留言指3名太空人臉部看起來有點浮腫，有航天專家回應說，這是正常的「太空臉」現象。在失重環境下，體液不再受重力影響自然下沉，而是向頭頸部轉移，導致面部組織充盈、視覺顯胖。這種浮腫通常在身體適應後緩解，返回地球數小時至一周內會完全消退。