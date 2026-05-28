神舟二十三號丨交鑰匙了！完成在軌道交接 神21太空人將返回地球｜有片

新華社報道，周四（28日），神舟二十一號和神舟二十三號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交中國空間站的鑰匙。

中國載人航天工程辦公室表示，截至目前，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，將於近日乘坐神舟二十二號載人飛船返回東風著陸場。

目前，著陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接航天員回家的各項準備。

神23乘組已進駐 香港載荷專家在列

神舟二十三號載人飛船於5月24日發射升空，5月25日凌晨成功對接於空間站天和核心艙徑向端口。5月25日清晨，神舟二十一號乘組打開「家門」，迎接新乘組進駐，這是中國航天史上第8次「太空會師」。

值得關注的是，神舟二十三號任務中首次有來自香港的航天員進駐空間站，該乘組將繼續在軌開展科學實驗與空間站運營維護工作。

