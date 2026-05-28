Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神舟二十三號丨交鑰匙了！完成在軌道交接 神21太空人將返回地球｜有片

即時中國
更新時間：10:50 2026-05-28 HKT
發佈時間：10:50 2026-05-28 HKT

新華社報道，周四（28日），神舟二十一號和神舟二十三號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交中國空間站的鑰匙。

中國載人航天工程辦公室表示，截至目前，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，將於近日乘坐神舟二十二號載人飛船返回東風著陸場。

目前，著陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接航天員回家的各項準備。

神23乘組已進駐 香港載荷專家在列

神舟二十三號載人飛船於5月24日發射升空，5月25日凌晨成功對接於空間站天和核心艙徑向端口。5月25日清晨，神舟二十一號乘組打開「家門」，迎接新乘組進駐，這是中國航天史上第8次「太空會師」。

值得關注的是，神舟二十三號任務中首次有來自香港的航天員進駐空間站，該乘組將繼續在軌開展科學實驗與空間站運營維護工作。
 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
2小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
17小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
15小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
4小時前
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
影視圈
14小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
5小時前
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
影視圈
17小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
5小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
2026-05-27 10:00 HKT