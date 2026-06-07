全國高考2026︱去錯13公里外試場 西安電單車友15分鐘送達

全國高考今日開始，總有考生犯同樣的錯，去錯了試場。陝西西安有大批電單車愛好者，多年自發協助送考，有考生錯到距離13公里的另一考場，結果由這些義戴電單車友僅花15火速送回正確試場，順利開考。



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每年高考，往往有不少考生因「擺烏龍」、塞車或遺漏件等而趕不及到試場。陝西西安有逾百名電單車愛好者（摩友），自發組織成為高考應急大使，分散布置在各個考場附近，憑著電單車穿梭便捷，能靈活通過狹窄路面的優勢，協助考生的突發情況。

義載電單車手15分鐘，將考生送到13公里外的正確試場。萬維視頻

西安有過百電單車發燒友組隊，義載遇上緊急狀況的考生去試場。抖音＠摩咖網

長沙交警緊急將去錯試場的考生，送往正確學校。

長沙交警護送趕往考場

「萬維視頻」介紹，一位已連續5年參加活動的摩友表示，早上有原本在曲江三中考點的考生走錯至西安三中，兩個考點相隔13公里。這名摩友於是載同該台考生，僅僅花了15分鐘便把對方送到正確考場。

對於堅持參加義載，這名電單車發燒友表示，「就想著摩托車騎得快點，能幫上些忙」。

民間之外，官方也派出大量交警，維持考試期間道路暢通外，同樣也會協助去錯試場的學生。湖南長沙便有考生，開考日走錯了周南梅溪湖中學，，緊急向執勤交警求助。湘江新區交管大隊熊偉副大隊長第一時間調度現場鐵騎警力，火速護送考生趕往師大梅溪湖中學考點。