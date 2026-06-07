「本地撈」？︱廣州仔只懂普通話 火爆父斥放棄自己文化惹熱議︱有片

國家推動普通話下，00後越來越少肯說自己方言。網絡近日熱傳一條影片，有父親不斷責罵兒子不懂廣東話不守護本土文化，枉稱廣州人。網民反應兩極，有人指普通話是大勢所趨，有人指「本地撈」的出現，家庭教育要負首責。

網民反批父親過火

影片所見，一名約十多歲的男童，坐在書桌前，被穿背心、拿手機、手指夾著已燃點的香煙的父親，不斷責罵男童不懂得說廣州話。



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父親：「你作為一個廣州人，連自己的語言，自己的文化都守護不了，你怎麼算得上是一名廣州人，我講普通話沒什麼問題，但是你作為一個廣州人，連廣州話都不會說，你怎麼能算得上是一名廣州人，你自己的文化會有誰能來幫你守住？那你不要做廣州人了，你走吧。」被罵的男童，則全程不發一言，低頭捱罵。

廣州有父親怒斥兒子只懂普通話，影片在網上熱議。微博

廣州有父親怒斥兒子只懂普通話，影片在網上熱議。微博

網民對影片反應熱烈，紛紛留言討論。

「在家說本地話，家裡人要堅持創造本地話語言環境」、「那為什麼不早教呢？現在又發瘋，真是無語」、「有本事給教育局吧，大環境都這樣，怪孩子也沒用」、「沒上學前也要說話吧，這些當然靠家裡教啊」、「不能怪孩子。上幼兒園開始，在校就不能講本地話」、「父母的問題吧，地方方言和普通話完全可以自由切換」。



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「撐粵語，講白話！」、「方言是個寶庫，對研讀古籍，學音韻學，都很有好處」、「非常理解這位父親，但孩子也是挺無奈的」、「非常理解這位父親，但孩子也是挺無奈的」、「支持保留方言」、「哈哈哈哈哈，變成本地撈了」。

許多網民即使支持保育廣東話，但大部份也不認同片中父親態度，認為男童現在仍不懂說廣州話，其實最大責任是家庭教育做得不夠。也有網民質疑影片是擺拍騙流量。