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《給阿嬤的情書》︱潮汕話細訴僑批溫情故事 票房料破3億

即時中國
更新時間：08:57 2026-05-11 HKT
發佈時間：08:57 2026-05-11 HKT

內地潮汕話電影《給阿嬤的情書》近期走紅。該影片以南洋僑批為題材，故事溫情，即使由非科班導演執導、全素人主演，在評分網站豆瓣仍罕見獲得9.1分，刷新內地今年上映影片最高分，總票房預測更漲至3億元人民幣。廣東汕頭、揭陽、潮州三市的市委書記也相繼走進影院，觀看這部電影。

全素人演出大獲好評

剛剛過去的五一假期，由潮汕本土導演藍鴻春執導的《給阿嬤的情書》成為票房黑馬。影片以「僑批」串聯起中泰兩地、兩代人的牽掛與堅守：阿嬤葉淑柔守着潮汕老屋，半生等候着遠赴南洋丈夫的書信，孫子赴泰尋找「失聯阿公」蹤跡，卻發現當年書信不斷的阿公其實早已去世，意外揭開一場由善意編織、以情義支撐的跨洋守望。

僑批是指19世紀至20世紀70年代末，海外華僑通過民間渠道寄回中國的匯款憑證，常常附帶家書或簡短的留言。影片九成情節來自真實事件，既展現了潮汕先輩下南洋的奮鬥史詩，也書寫了兩位堅韌、真摯的女性之間互為燈塔的精神羈絆。

飾演女主角謝南枝的演員李思潼被指為電影加分很多。她兩年前拍這部電影時，是廣東財經大學金融專業大二學生，並沒有表演經驗。導演在短視頻平台刷到她的日常視頻，被其古典及堅韌的氣質吸引，隨即聯繫試鏡。

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