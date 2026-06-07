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《躲貓貓》︱ 荷蘭大叔10年訪中港30城 紀錄老城貓足跡

即時中國
更新時間：09:30 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-07 HKT

一台相機，十載光陰，三十座城市，六千張貓照。今年62歲的居港荷蘭攝影師馬奕修（Marcel Heijnen），十年間輾轉香港、廣州、上海等地拍貓，今年整理出版四部貓主題攝影書《躲貓貓》。因一隻隻貓，馬奕修走進香港老店，鑽入廣州窄巷，步入上海古寺與弄堂。於他而言，拍貓並非單純記錄萌寵，而是留住城市舊區慢慢消逝的模樣。

▍中國組記者梁伊琪 ▍

談起這場漫長的拍攝緣起，要回溯到2015年。馬奕修對《星島》記者說，當時他搬到香港西營盤，街頭滿是海味舖、雜貨店與紙紮店，幾乎每間都有「舖頭貓」坐鎮。這些貓不僅是守店捕鼠的得力幫手，牠們時而穿梭於層疊貨架，時而懶洋洋趴在櫃枱之上，與東主默契相依。

「拍貓可使人放低戒備」

香港市井獨有的風情和趣味，讓自幼在阿姆斯特丹成長的馬奕修感到新鮮。他自此流連香港舊區，記錄各種舖頭貓的面貌。積累大量素材後，他開始好奇內地的貓咪生態。2016年，他首次走進廣州、上海尋貓，2018年西九龍高鐵開通後，往來內地變得便捷，足跡更延伸至潮汕、成都、重慶等地。

每到一座陌生城市，他習慣帶着相機到處走，一天暴走十多公里，尋貓拍貓，宛如跟牠們捉迷藏。書名叫《躲貓貓》，恰是他自己的拍攝體驗。

拍貓多年的他發現，貓通常只在傳統舊區才能找到。「在香港，只有西環、深水埗比較多貓。而在內地，在很發達城市，或者嶄新的商業區，幾乎沒有貓的蹤影。貓幾乎是傳統生活方式的隱喻。」馬奕修說。他拍貓從不挑剔品種，無論是老店家貓還是街頭流浪貓，都成為他鏡頭下的風景。

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「對我來說，拍貓很好玩，也是一個拍老社區、老店舖的好理由。」滿頭銀髮、氣色紅潤的馬奕修笑着說道。一張白人面孔行走內地小城本就惹眼，舉起相機時容易惹人戒備，拍貓成為他的藉口。「人們知道你拍貓，就對鏡頭不反感。」他說。

翻開攝影集，貓並非是照片的唯一主角：香港中藥舖櫃枱後，店主老夫婦從容地秤量藥材，觀者要留意看，才發現旁邊紙皮箱內躲着一隻褐貓；廣州舊屋天台，一隻白貓優雅踱步，但遠處錯落的廣府鑊耳屋更加搶眼；上海街市小店前，店主坐着發呆，小貓藏於他身後的灶頭旁。

雖然他不會說中文，甚少與店主交談，但他用自己的方式來記錄舊城。只可惜，相片里不少街巷如今已不復存在。「內地發展很快，舊區一拆、蓋新樓和商舖，貓就消失了。就算在香港，很多取景的街巷也不在了。」馬奕修遺憾地說。

雖自小在歐洲大城市成長生活，馬奕修卻更偏愛老城的獨特。拍貓十年，他在筆記本上羅列到訪過的內地城市清單，足足有三十多個，很多是三四線城市，不太發達，更不是旅遊熱門地。譬如他上月剛結束潮汕之行，比起遊客熙攘的汕頭、潮州，他更珍視揭陽老城風貌。

「我喜歡探索那些不太發達的地區。如果超級發達，我反而沒那麼感興趣。」馬奕修進一步說道，「現代文化在全球各大城市都很相似，同樣的商場、連鎖店、高樓大廈。但當你走到舊區，你才能更了解那座城市的文化和歷史，那是一座城真正的面貌。」

 

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