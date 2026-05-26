全球唯一︱白熊貓野外露出影像再曝光 年約9歲變得更大隻︱有片

全球唯一一隻的野生白色大熊貓影像再次曝光。目前年約9歲的牠，顯得已完全掌握野外生存技巧，變得更自信更大隻。

毛髮現淡金色料已「自立門戶」

據《四川日報》報道，大熊貓國家公園臥龍片區22日，公佈全球唯一野生白色大熊貓近三年的野外活動影像。



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影片的時間跨度為2024至2026年，採集於大熊貓國家公園臥龍片區海拔2450米至2670米的原始林區，畫面清晰完整、場景信息豐富。

鏡頭中，白色大熊貓獨自穿梭於雪地、密林、竹海之間，不時駐足覓食、緩步巡視領地。

白色大熊貓首次於2019年5月25日被公眾所知，當時臥龍國家級自然保護區管理局首次對外發布這隻白色大熊貓的照片。

相較2019年首次發現時的幼體模樣，如今這隻壯年的白色大熊貓體態健碩、行動自如，野外適應能力、生存狀態俱佳。

四川臥龍自然保護區白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春介紹，這隻白色大熊貓成年後四肢的毛髮顯出淡淡的金棕色，每段記錄中都是單獨活動，推算牠目前9歲左右，早已「自立門戶」。