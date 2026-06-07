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最大豪車經銷商︱寶利德余海軍遭刑拘 涉22億資本騙局

即時中國
更新時間：09:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-07 HKT

內媒財新昨日披露，華東最大民營豪車經銷商寶利德老闆余海軍與多名核心高層，近期遭刑拘。這間昔日營收數百億的豪車經銷龍頭已陷入破產清算，知情人士透露，公司以「陰陽帳目」獲取投資信任，坑騙同花順董事長易崢等多名浙商大佬入局。

曾年銷8.4萬台豪車

寶利德巔峰期風光無限，年銷豪車8.4萬台，總營收261億元（人民幣，下同）。近年余海軍以IPO為噱頭，成功招攬萬向集團董事長魯偉鼎、Sparking Global（Hong Kong）丁磊、同花順董事長易崢等多位浙商，及知名私募股權基金高瓴資本入局，累計吸納外部股權融資逾22億。

2024年2月，寶利德突然爆雷，同年9月公司資金鏈斷裂。2025年9月，法院正式受理對寶利德及其關聯公司的破產清算，今年1月寶利德杭州總部已人去樓空。

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報道引述知情人士透露，余海軍與多名下屬近日被浙江省公安廳採取刑事強制措施。爆雷後的帳目清查揭示，寶利德有兩套帳目，一套用於外部審計，基本真實；另套則用於融資和對外展示，存在嚴重造假。投資人認為，余海軍夫婦大量挪用公司資金，融資過程中將部分政商關係轉化為商業信用背書，以博取投資人信任，行為偏離正常商業邊界，涉嫌詐騙。

現年52歲的余海軍是浙江紹興人，早年學習汽車機電專業。2000年，他拿下廣汽本田授權，在杭州開設首間4S店。2003年他創立浙江寶利德控股集團，一步步拿下平治、勞斯萊斯、阿斯頓·馬丁、保時捷、林肯等豪車代理權，曾一度以80億身家登上胡潤全球富豪榜。

 
 
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