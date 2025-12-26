Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新能源浪潮衝擊 多地豪華車4S店倒閉

即時中國
更新時間：08:44 2025-12-26 HKT
發佈時間：08:44 2025-12-26 HKT

新能源浪潮衝擊下，內地傳統豪華車行業正遭遇前所未有的生存挑戰。去年底以來，鄂爾多斯、義烏、唐山、鄭州等多地保時捷線下門店紛紛關閉。寶馬、平治、奧迪等豪華車品牌亦未能倖免，全國多地4S店接連出現閉店情況，大批車主權益受損。

逾半經銷商虧本賣車

今年9月，北京運通興馳平治4S店突關閉。此前幾個月，平治在國內加速收縮授權門店，除北京運通興馳外，涉及門店還包括北京鵬龍瑞星、德州廣匯之星、浙江寶利德等。去年11月，天津最大奧迪4S店永濠奧達閉店。去年10月，寶馬全球首間5S授權經銷商北京星德寶也關店。

河南最大保時捷授權4S旗艦店鄭州中原保時捷中心近日「跑路」。抖音@扶蘇
相關新聞：保時捷4S店︱河南最大旗艦店「跑路」 數百苦主「中招」涉案超百萬元

內地汽車行業「內卷式」競爭近年越演越烈。今年首季汽車行業利潤率下滑至3.9%，低於製造業平均水平。

一些車企推出「一口價」銷售模式，甚至出現奧迪Q7直降14萬、瑪莎拉蒂格雷嘉純電版從89.88萬元驟降至35.88萬的極端情況。截至9月，超過260款車型官方降價，平均降幅達11.2%。

中國汽車流通協會數據顯示，今年上半年，汽車經銷商虧損比例攀升至52.6%。這意味着，超過半數經銷商在虧本賣車。12月12日，國家市場監督管理總局發布《汽車行業價格行為合規指南(徵求意見稿)》，劍指車企「內卷式」競爭。

