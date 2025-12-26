Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

保時捷4S店︱河南最大旗艦店「跑路」 數百苦主「中招」涉案超百萬元

更新時間：08:36 2025-12-26 HKT
發佈時間：08:36 2025-12-26 HKT

新能源浪潮衝擊，近年內地豪華車4S店「跑路」頻頻發生。河南最大保時捷授權4S旗艦店——鄭州中原保時捷中心展廳「一夜之間被搬空」，數百名消費者有的已支付定金無法提車，部分客戶保養套餐亦未能兌現，涉案金額超過百萬元（人民幣，下同）。有員工亦稱被拖欠數月工    `資。當地商務局昨回應，上游集團內部問題導致停業；當地警方表示，或因資金鏈斷裂。保時捷中國昨日公開道歉，稱正與警方和相關部門核查事實。

4S店即一條龍式的特許汽車經銷店，包括銷售、售後服務。「誰敢想到，這麼大一個保時捷展廳所有的車一夜之間說沒就沒了！」內地社媒前日傳出鄭州中原保時捷中心關閉。「藍鯨新聞」引述一名消費者表示，他此前已支付3萬元定金預訂一輛保時捷卡宴，如今無法提車，銷售顧問也聯繫不上。

員工稱被拖欠數月糧

類似遭遇的苦主不在少數。在一個成員超過300人的微信維權群，逾200人登記了相關情況，涉案金額超過百萬元。其中除了有部分消費者支付定金後無法提車，還有客戶購買的各類售後套餐未能兌現，包括維修基金、代金券及定期保養等服務，涉及金額從幾千元到上萬元不等。

「昨天（22日）我們還在火熱交車，7、8位客戶順利提車，一切經營都正常有序，可今早到崗後，卻發現公司人去樓空，所有車輛、物品均已不見蹤影。」維權群流傳銷售顧問小孟發布的「致客戶書」描述，23日員工到崗時，展廳車輛已被清空，公司高層失聯，員工事前對此毫不知情。還有員工自稱被拖欠數月工資。

官方工作組介入處理

對此，保時捷中國昨日公開致歉，稱將積極推動事件妥善處理，正與警方和相關部門在現場核查事實。當地商務局工作人員回應，門店停業是由上游集團內部出現狀況引發，官方工作組已介入處理。當地派出所亦稱，初步判斷閉店原因可能為資金鏈斷裂。

公開資料顯示，鄭州中原保時捷中心佔地面積12000平米，是河南規模最大的保時捷授權4S旗艦店。中心運營主體是鄭州東保潤汽車銷售有限公司，隸屬於中國汽車流通行業百強企業河南東安控股集團，集團代理保時捷、寶馬、奧迪、大眾、本田、豐田等13個汽車品牌。

該公司成立於2015年，本月公司曾發生高管變動，原執行董事兼總經理堵傳濤退出，尹少亮接任董事及經理職務。

 

