廣西14歲女拍照落水溺斃 男同伴踎岸邊飲奶茶嬉笑

廣西日前發生「打卡」奪命意外，有14歲女童在岸邊拍照時意外落水，期間只有1名女孩嘗試拯救，但最終放棄，另一名疑是同伴的男少年，則蹲在岸邊大石喝奶茶，笑看少女沒頂。

網民斥「一條人命當熱鬧看」

網上熱傳少女落水失救影片。現場畫面顯示，6月3日下午6點，廣西貴港市大東碼頭，1名女孩在拍照期間滑倒，跌入江中，之後在水中舉高手不斷掙扎，1名染金髮的同齡女孩，踏入水中試圖走近救人，但最終放棄，轉身返回岸邊。

影片可見，少女落水至失救，岸邊當有一名年紀相若的黑衣男少年，全程蹲在岸邊一塊大石上喝奶茶，且不時似在嬉笑，但卻未有任何意圖救人或求助。



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據「二三里資訊」報道，6月4日貴港市應急管理局消息，落水的僅一人，被打撈上岸時，已無生命體徵。

記者從遇難者朋友處獲悉，死者年僅14歲，家住貴港市覃塘區某鄉，與他相距30多公里，據同行人介紹女孩是拍照時踩空落水，更稱「她本人不會游泳」。

網民紛紛留言，「蹲的那個，認識的趕緊遠離這種沒人性的」、「看到那個蹲在那的人，真正的明白有些東西不能稱之為人」、「最絕望的是看岸上這麼多人，卻沒人救的了她」、「太冷血了！」、「一條人命，他卻當熱鬧在看」。