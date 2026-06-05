iPhone︱網上熱傳秒清20GB容量奇招 網民：會鎖死銀行App

內地網絡近日「iPhone改日期空出20G」成為熱門話題，一度登上微博熱搜。蘋果官方客服說，這種釋放儲存空間方法可能會造成資料丟失、裝置運行卡頓當機等現象。有網民警告，此種「邪修（即非正規）」方式，可能會對依賴正確系統時間的銀行、登入驗證器等程式失效，嚴重可能要重置手機。

蘋果客服指勿亂試

「iPhone改日期空出20G」的話題星期四沖上微博熱搜。多名網民分享，指只要把iPhone時間往後調一年，再開啟飛航模式，等兩分鐘後關掉飛航模式，再調回正常時間，iPhone的可用空間便即刻多出20GB。



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有人留言指，親測這個方法確實有效，iPhone的儲存空間大幅提升，形容此方法是容量救星。

據財經網、荊楚網報道，蘋果公司官方客服回應查詢時指，這個方法應該是系統自動維護程序時，檢測到時間發生巨變，會判定原先存放在「系統資料」裡的大量快取檔案全都已經過期且失效。為了騰出空間，系統就會在後台強制批次刪除這些它認為「一年都沒人碰過」的快取，出現可用空間增加情況。

客服強調，此功能可能會出現資料丟失、儲存空間後續異常增多、裝置運行卡頓當機之類的現象，又會對日常使用、網路連線以及應用（App）的正常運行帶來資料錯亂等連鎖負面影響，因此不建議操作。

也有網民警告，這種「邪修」釋放空間方法，可能會導致相簿及通訊軟件的時序錯亂，銀行App以及登入驗證器這些必須正確系統時間的程式失效。

社交平台過去也有流傳這種「修改系統時間清理iOS快取」，早在2024年就人分享相關操作。