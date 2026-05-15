內地iPhone大減價︱iP17 Pro入手最多減¥2000 iP17最平¥4499

蘋果（Apple）手機在內地突然減價，即時成為網絡熱搜。iPhone17 Pro最平可以不足7000元（人民幣‧下同）入手。

極目新聞報道，周五（15日）凌晨，蘋果手機突然降價，iPhone17 Pro系列全線降價1000元。京東Apple產品自營旗艦店已經第一時間調價，iPhone17 Pro系列出現史上最低價，減價加上以舊換新，雙重補貼優惠2000元，到手價6999元，讓iPhone17 Pro首次進入「6字頭」檔位。

內地iPhone 17系列手機周五起突然減價，電商紛紛貼出相關消息。

內地iPhone 17系列手機周五起突然減價，電商紛紛貼出相關消息。微博@天貓/中新社

iPhone 17系列近期吸引不少人「換機」升級

與此同時，iPhone 17出現推出以來首次減價，多重補貼加上以舊換新，到手價只要4499元。一名蘋果專賣店工作人員表示，過去很多用家都等著5月這次降價，加上即將來臨的「618」，這很可能就是今年入手的最佳時機。

今年手機行業因內存等核心元器件普遍漲價，導致不少品牌旗艦機加價200至600元。有分析認為，iPhone17 Pro系列的這次降價，或許將刺激一波新的銷售。