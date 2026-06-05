中國觀察：「黃仁勳行情」橫掃台韓 AI教父跨界上綜藝

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）CEO黃仁勳近日現身台北國際電腦展，一言一行牽動全球AI產業鏈走勢。展會期間，他親自為合作夥伴Marvell及安謀（ARM）站台，其更預言Marvell有望躋身萬億美元市值企業行列。金口一出，Marvell周二股價暴漲32.5%，安謀周一亦大漲15%，足證這位AI教父的市場號召力。

他在台北提及的AI電腦、AI工廠、CPO光互聯、伺服器液冷等產業專用詞，均帶動對應板塊資金湧入、個股輪動上揚，熱潮席捲美國、台灣、韓國、日本股市。黃仁勳盛讚其出生地台灣是「AI生態系統震央，是一切的起點」。台灣加權指數連日上升累計逾6%，昨日才見回吐。台股今年內已漲近60%。



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離開台北後，黃仁勳昨日馬不停蹄轉訪韓國。韓國是另一個受惠於此輪AI風潮的亞洲市場，韓股今年累計漲幅逾100%。據韓媒報道，黃仁勳將與SK、LG、NAVER等韓國頂級科企高層會面吃烤肉，聚焦高頻寬記憶體、AI、機械人等領域合作，鞏固輝達在全球AI產業的龍頭地位。不過韓股昨日假後復市回吐1.84%。

不同於以往單純的商務訪問，本次黃仁勳韓國之行相當有娛樂性。事實上，他已經不單純是科技或財經人物，而是網絡熱搜的名人。此前，他隨美國總統特朗普訪華期間，品嘗北京地道小食，引來中國網民圍觀。

今日，黃仁勳將首度現身綜藝節目，錄製韓國頂級脫口秀節目《You Quiz on the Block》，與國民主持人劉在錫對談。節目組透露，黃仁勳將分享年少打工創業的歷程及AI發展趨勢，節目料月底播出。有網民急不及待問：哪里可以買劉在錫的概念股？

除此之外，黃仁勳將前往首爾棒球場，擔任韓職斗山熊隊主場賽事開球嘉賓，還計劃與韓國傳奇電競選手「Faker」（李相赫）見面，行程密度更勝K-POP頂流。

紀曉華