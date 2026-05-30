中國觀察︱傳黃仁勳入清華顧問團 美右翼發難

美國晶片巨頭CEO黃仁勳盛傳加入北京清華大學經管學院顧問委員會，這本是跨國企業與這所頂級學府行之有年的正常合作，卻引發美國右翼炒作國安風險陰謀論。

該顧問委員會2000年由時任國務院總理朱鎔基推動成立。委員會現有65位委員，主席為蘋果CEO庫克，成員涵蓋富商馬斯克等中外商界重量級人物。該委員會核心職能是為學院發展建言、推動學術與產業對接，外企成員每年來華參與年會。

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眾多美國商界巨頭加入委員會，在商而言，當然是看中龐大的中國市場，希望同中方打好交道。從清華的角度看，能夠匯聚這批外國商業「大腦」，走進課堂分享行業洞見，也能擦亮清華經管的招牌，相得益彰。

然而，消息尚未證實，美國右翼迅速大肆炒作。MAGA（讓美國再次偉大）陣營頭號女網紅勞拉．盧默（Laura Loomer）向白宮及國防部舉報，指黃仁勳不能既是美國總統科技顧問委員會的成員，也是「中共控制的大學」的顧問，並稱美國政府已經對此展開調查。

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勞拉．盧默是美國極右網紅，也是特朗普的忠實盟友。2024年大選期間，特朗普多次邀她出席集會，稱讚她是「愛國者」。2025年特朗普重返白宮後，盧默雖無正式官職，卻多次進入橢圓形辦公室會面，甚至據稱推動國安委員會大換血。儘管盧默素以出位言論博取眼球，但之所以成為網紅，代表其陰謀論在美國國內有一定市場。

這種指控本質是美國國內反華民粹與科技保護主義的合流，更是對華裔企業家的種族歧視，如同此前英特爾CEO陳立武因華裔身份遭質疑一樣，既暴露美國部分勢力的「反華偏執症」，也折射中美科技競爭下日趨嚴重的「恐華」心態。

紀曉華