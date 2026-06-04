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宇樹科技︱機械人新疆「賣武」失手 Side Kick踢低男童︱有片

即時中國
更新時間：15:15 2026-06-04 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-04 HKT

宇樹科技價值20萬人民幣的G1機械人，在新疆一景區表演武術時疑失手，一個Side Kick（側踢）將圍觀的男童踢至站不起來。

家長不滿園方態度

事主日前到新疆3A級景區烏魯木齊植物園遊樂園遊玩，網上熱傳的影片顯示，現場戴藍色假髮的機械人在表演功夫，吸引大量兒童及家長圍觀和拍攝。

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機械人在「彩虹」地毯上不斷揮舞拳頭和踢腿，並不斷向前移動身體，但突然一個轉身使出跆拳道中的招牌動作Side Kick，在旁邊觀看的一名穿紫色T恤，年約6歲的男童走避不及，被機械人穿心腿踢中，痛得他立即彎腰大叫站不起來。在場另一位男童把他往後，以防再被機械人追襲。闖禍後的機械人立即停止表演，並向後退。

據大河報報道，被踢男童的家長稱，當時已經報警處理完了，所幸孩子沒事，但對負責人的態度很不滿意，事發時工作人員毫無反應。

機械人踢人的影片在網上廣傳，涉事植物園在短片平台連發多條機械人影片，片中機械人頸上掛著「我錯了，都怪師父是張三豐」的牌子，並出現機械人道歉的內容，疑似回應事件。

大河報6月3日，致電該植物園遊樂園查詢事件，但被對方掛斷電話，此後一直無法接通。

烏魯木齊高新區文旅部門指，涉事遊樂園由烏魯木齊市園林管理局管理。大河報致電烏魯木齊市園林管理局林業和草原局，工作人員均指負責人在忙，稍後回覆便掛斷電話。

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