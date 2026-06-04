「懷石」新品種︱跨屬雜交成功 全球首誕龍眼味荔枝

荔枝、龍眼同為嶺南代表性水果。廣東省農業科學院成功將荔枝、龍眼雜交，栽培出全球首棵龍眼味荔枝樹，食荔枝但有龍眼味的新品種「懷石」，預料5、6年後可推出市場。

擁「懷枝」荔枝「石硤」龍眼血統

據《廣州日報》報道，廣東省農業科學院果樹研究所研究人員史發超，6月2日在廣州天河區的國家荔枝種質資源圃內介紹，指荔枝與龍眼同屬無患子科，但不同屬，天然生殖不親和。



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2015年，廣東省農業科學院老專家歐良喜等人以晚熟荔枝「懷枝」作母本、「石硤」龍眼作父本，嘗試跨屬雜交。

團隊將荔枝花粉滅活後與龍眼花粉混合授粉，讓荔枝雌蕊誤以為是自身花粉，使龍眼花粉「趁機而入」，獲得雜交種子。史發超說：「這棵樹是那批雜交後代中率先結果的。」

今年5月中旬，這棵荔枝樹的果實成熟，其果肉爽、脆、甜，兼具濃郁香氣。團隊將這一新品種暫命名為「懷石」。目前，「懷石」正處於品種比較試驗階段，預計五六年後推向市場。