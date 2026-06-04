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港珠澳大橋︱入境男神色驚青褲袋「脹卜卜」 搜出15隻重逾4公斤活龜︱有片

即時中國
更新時間：11:50 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:50 2026-06-04 HKT

有男旅客月前經港珠澳大橋珠海公路口岸入境內地時，因神色緊張，褲袋不正常地「脹卜卜」，遭海關搜查，發現褲袋內有15隻屬瀕危物種的活龜。

帶瀕危物種可追究刑責

海關發布6月3日消息，指4月15日8時許，海關關員在港珠澳大橋珠海公路口岸珠港進境旅檢大廳實施監管時，發現一名選擇「綠色通道」通關的旅客神情異常，且褲子口袋部位存在明顯外凸變形，遂對其實施攔截。

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經進一步檢查，關員在其褲子兩側的口袋內查獲用襪子捆綁的15隻活體龜，總重量4.15公斤。該旅客無法提供合法證明檔案。

5月27日，經廣東海正司法鑑定所鑑定，該批活體龜共6個物種，分別是剃刀麝香龜、東部箱龜、錦箱龜、鑽紋龜、條紋動胸龜和頭盔動胸龜。其中，剃刀麝香龜、條紋動胸龜和頭盔動胸龜均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。根據相關法律法規，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

 

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