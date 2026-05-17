港珠澳大橋｜粵港牌司機「驚青」過關 腰纏5公斤純銀錠被截｜有片

拱北海關所屬的港珠澳大橋海關近日偵破一宗跨境司機人體藏匿走私案。一名粵港兩地牌客車司機企圖將重達5公斤的銀錠綁藏於腰間及褲袋闖關，最終因形跡可疑被海關人員識破並截獲。

刻意迴避探測設備

案發於4月3日下午約5時，海關人員在港珠澳大橋珠海公路口岸的入境客車通道執行例行監管時，截查一輛粵港兩地牌客車。在檢查車輛期間，關員察覺該名司機神色慌張、行跡異常，並刻意迴避探測設備，遂要求對其進行搜身檢查。

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經進一步搜查，關員在該名司機的腰部及褲袋內，合共起獲5塊疑似銀錠的金屬物品，總重量高達5公斤。至本月7日，經相關部門作專業鑑定後，正式確認該批物品為純度極高的「足銀」。

海關部門重申，根據內地相關法律規定，任何人士以藏匿、偽裝、瞞報等方式逃避海關監管，攜帶依法應當繳納稅款的物品入境，均屬走私行為。若情節嚴重並構成犯罪，涉案人士將被依法嚴肅追究刑事責任。

