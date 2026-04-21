文錦渡口岸｜壯男著尿片藏1.6公斤銀粒 行路似機械人過關斷正︱有片

水貨客走私奇招層出不窮！文錦渡海關近日截獲一宗案件，一名男子利用紙尿片作為「藏寶庫」，將重達1.65公斤的純銀粒綁藏身上，企圖蒙混過關，惟因步姿怪異，最終被關員識破，人贓並獲。

為「帶工費」犯案

據海關發布，近日，文錦渡海關人員在旅檢進境大堂執勤期間，留意到一名經「無申報通道」入境的男性旅客，其步履異常僵硬，與常人有異，遂將其截停作進一步檢查。

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關員經查驗後，赫然發現該男子在褲內竟加穿了一條成人紙尿片。關員要求其脫下檢查，在尿片內搜出大批用膠袋包裹的銀灰色顆粒物。

經點算，該批疑似銀粒的物品共重1.65公斤。在關員的質問下，該名男子承認是受他人所託，將該批銀粒從境外帶入內地以賺取「帶工費」。

涉案的銀粒其後被送往深圳海關工業品檢測技術中心作鑑定，證實該批物品為足銀，純度高達99.99%。目前，案件已移交相關部門作進一步處理。海關方面重申，利用人身藏匿等方式走私屬違法行為，一經定罪，可被追究刑事責任。