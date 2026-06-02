獸父群組︱「穿小棉襖」成亂倫暗號 互換女兒侵犯狎玩噁心對話曝光

內地網絡近日瘋傳有一群獸父在短片平台設立群組，以「穿小棉襖」為暗號，分享與未成年女兒亂倫，對話甚至涉及互相交換女兒性侵，引發網民強烈譴責。官方至發稿時未就事件有通報。

網民震怒籲警嚴查

「小棉襖」在內地專指貼心、孝順的女兒。近日有網民在中外社交平台，分享多張聊天截圖，指有人設立群組，以「小棉襖」做暗語，大肆評論疑似與未成年女兒亂倫、交換女兒性侵等話題，出現「互換小棉襖」、「誰家小棉襖借我穿一下」、「穿棉襖有沒有吐裡面，注意避孕喔」、「買棉襖」、「有償、無償交換」、「都穿幾年了」、「我家的才12」、「初中生」等對話，甚至有人分享穿著清涼的女童照片。

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帖文引發大量網民留言表達震驚與憤怒，「這比美國愛潑斯坦案的蘿莉島還要惡心、變態，連自己的親生骨肉都下得去手，簡直畜生不如」、「最可怕的是，點進去這些人的個人主頁，看起來都是正常的普通人」、「原來身邊潛伏這麼多惡魔」，呼籲有關部門進一步追查。



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涉事的短片平台在事件發酵後，指已將相關群組無限期封禁，強調高度重視未成年人保護工作，對於任何涉嫌侵害未成年人權益的內容與行為均採取嚴格處置措施。平台同時保存相關資料，並已向主管機關報告，配合後續調查工作。

內地執法單位至發稿時，未就事件有回應。