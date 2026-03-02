Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小學館︱戀童犯逼女生上床食屎獲包庇 高橋留美子等漫畫家杯葛「Manga One」

即時國際
更新時間：16:45 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-02 HKT

日本漫畫界爆出抵制著名出版社小學館事件。有戀童犯漫畫家獲小學館包庇，在改筆名後繼續在漫畫應用程式「Manga One」連載作品，事件被揭發後，高橋留美子等知名漫畫家將作品在「Manga One」下架，表達不滿。

《一拳超人》作者發文譴責

據中央社報道，小學館旗下漫畫《墮天作戰》作者山本章一（本名栗田和明），對任教高中的16歲女學生性侵及虐待，2020年因觸犯「兒童色情禁止法」被法院判有罪。

「Manga One」編輯部在知情下，2022年將栗田和明的筆名改為「一路一」，連載其作品《常人假面》。

小學館包庇戀童狼師的消息曝光後，引發多名漫畫家抗議，甚至將作品自「Manga One」下架。

知名漫畫《一拳超人》、《路人超能100》作者ONE發文譴責：「無法對未成年性侵害明確表達強烈譴責立場的人，我不會與其合作」；《結界師》作者田邊伊衛郎透露對小學館應對方式感到失望；《夢幻遊戲》作者渡瀨悠宇表示非常重視事件，正逐步停止在平台發布內容；《COSMOS》作者田村隆平指出已告知主管希望停止「Manga One」連載。

《別對映像研出手！》的作者大童澄瞳、《青春播放不間斷》的作者水瀨藍、《ねこ、はじめました》的作者環方このみ、《99％サキュバスちゃん》的作者白石ユキ等人，也向小學館表示強烈抗議。

殿堂級漫畫家高橋留美子，雖然未有就事件發公開聲明，但其經典作品《犬夜叉》、《亂馬½》、《福星小子》（山T女福星）已退出「Manga One」；山田鐘人原作、阿部司作畫的《葬送的芙莉蓮》同樣也已撤下。

「Manga One」發聲明致歉

「Manga One」編輯部日前向受害者致歉，承認不應該起用該名被定罪的作者。

至於編輯部是否介入與受害人和解協商，甚至要求不要對外談論《墮天作戰》連載一事，編輯部表示是「認知與資訊掌握不足，因應方式不妥當」。

小學館則指已停止為《常人假面》單行本出貨。

有網民翻出受害人A小姐案件的判決書，案情指，A小姐2016年就讀北海道某私立高中，當時15歲的她，被大她30年的栗田和明指導繪畫課程。

栗田和明藉機親近，並心理操控A小姐，不斷與其到汽車旅館發生性關係，更發展至逼吃糞便、灌腸等虐待行為。最終，栗田和明被判向受害人賠償1000萬日圓（約55.3萬港元）。

 

 
 

