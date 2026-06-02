Hello Kitty︱瑞幸聯乘活動爆災難 公仔掛件串錯字變「Heelo Kitty」

繼廣東7-11雪條海報校對錯誤，將「夯爆了」變「劣爆了」後，瑞幸咖啡最近推出的Hello Kitty聯乘周邊產品，也被發現標籤串錯字，變成「Heelo Kitty」。

推手機掛鏈、紋身貼紙等產品

內地多名網民6月1日在社交平台發帖，指瑞幸咖啡與Hello Kitty的聯名限定周邊，產品標籤出現拼錯字的低級錯誤，將家傳戶曉的「Hello Kitty」IP（品牌創建獨特角色的方式），寫錯為「Heelo Kitty」。

據了解，瑞幸這次聯乘活動，推出的「Hello Kitty」周邊產品，包括毛公仔掛件、手機掛鏈、紋身貼紙、馬克杯、徽章等。



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從網民曬出「Heelo Kitty」毛公仔掛件的地域看，分別涉及遼寧、河北、黑龍江、湖北、江蘇等地。但亦有，廣東、北京、天津等地也有網友曬出印字正確的版本。

海峽都市報指，於瑞幸點單小程序上，購買59.9元的指定雙杯套餐，即可獲得該毛絨掛件，目前仍在正常銷售。



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針對此次拼寫錯誤事件，瑞幸咖啡客服指，已將情況 反饋給相關部門，將由專人進行答覆。同時，遇到相關問題的消費者也可以致電瑞幸反饋，瑞幸會進行核實處理。