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廣東7-11︱雪條海報「夯爆了」烏龍變「劣爆了」 公關災難變最佳宣傳

即時中國
更新時間：11:25 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:25 2026-05-22 HKT

廣東有7-11門店，用海報宣傳自家品牌推出的新品雪條，但海報用字卻出了校對災難，把「夯爆了」，寫成了「劣敗了」。結果卻錯有錯著，網民把錯版海報拿來開玩笑之餘，也猜測7-11是否刻意犯這低級文字錯誤，製造反向宣傳。

7-11客服：門店擅印又失誤

有網民19日上傳一張拍於廣東某間7-11門店的照片，顯示在雪糕櫃上，貼了一張大型海報，宣傳7-11推出的兩款雪條新品，大標語寫著「聽勸上架啦，劣爆了！」

海報標語，明顯是想借用網上潮語「夯爆了」，結果卻沒有校對，印成意思逆轉的「劣爆了」，由超火、賣爆了的原意，變成差評。

錯體海報迅間在網上引發熱烈討論，「設計師真的是鬼才，懂得反向宣傳」、「你說劣爆了那我真想試試」、「是不是沒給設計師結尾款？」、「有沒有可能，這才是真正的反向種草？」、「夯爆了不一定買，劣爆了我高低得來一個嘗嘗」、「挺喜歡這種小錯誤，會讓人覺得這個世界沒那麼嚴肅和殘酷」。

20日，7-11廣東客服回應，指涉事海報是門店自行印製，未經總部稽核，屬於印刷失誤，目前已全部下架。廣東全區門店也開始排查整改，相關失誤還會納入考核。

 

 
 

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