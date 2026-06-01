南天門計劃︱央視爆新細節：「白帝」全頻段隱身 「玄女」配粒子炮︱有片

央視今年1月報道充滿科幻味的「南天門計劃」概念，由12萬噸級空天母艦「鸞鳥」，到可在大氣層外作戰的「玄女」無人機，全都充滿科幻味道。央視5月31日，再在節目中透露更多「南天門計劃」的細節，再次吸引大量軍迷討論。

「鸞鳥」母艦最大起飛重量12萬噸

據央視網報道，「南天門計劃」是由中國航空工業集團（中航環球）自主構建的官方航空科幻IP，構想是建造一支由大型戰略空天載機平台、空天戰機和戰術機甲組成的全球綜合戰略防禦體系。

介紹指，計劃中的「白帝」空天戰機：採用全頻段隱身，可以在有人無人間自由切換，可變翼結構能實時調整氣動布局。

「鸞鳥」空天母艦：全長242米，翼展684米，最大起飛重量12萬噸，可搭載88架「玄女」戰機。



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「玄女」無人制空戰機：可在大氣層外作戰，使用粒子加速炮、高超聲速導彈等武器。

「紫火」通用垂直起降平台：預定時速為7,000至8,000公里，適應低重力、稀薄大氣等多種環境，可在危險區域執行救援。

據軍事專家王明志今年1月指，「南天門計劃」「南天門計劃」將高超聲速飛行、空天雙模動力組合、超材料隱身、飛行器自適應構型、無人自主集群協同、AI賦能高效決策、定向能武器、空天往返等離散前沿技術，整合為以科幻戰機為載體的體系構想，「這些離散的前沿技術，不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。」