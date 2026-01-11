「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機

央視軍事頻道旗下融媒體周刊《礪劍》周六（1月10日）發布題為《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。文章稱，根據設想，中國未來將建造10萬噸級空天母艦。空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。

專家：技術實現只是時間問題

報道稱，「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器。它同時具備高機動性、高隱身性、智能化。作為空天戰機，使用感應式力場驅動裝置提供動力，不僅能在大氣層內飛行，還能在大氣層外作戰，使用粒子加速炮、高超音速導彈等武器。

報道稱，在2024年中國航展上，「白帝」空天戰機1:1模型亮相。戰機採用全頻段隱身、有人無人飛行模式自由切換、無人機指揮和自適應發動機等先進技術，可以通過更換機載模塊，快速切換任務屬性。採用可變翼結構，根據高度、航速和飛行姿態實時調整氣動佈局。

另外，第七屆中國天津國際直升機博覽會上，「南天門計劃」新機型「紫火」概念戰機模型也首次亮相。在構想中，「紫火」作為通用垂直起降平台，深度融合自主 AI，能自由切換形態，在搜救、醫療空運、災害應對等方面展現出多任務適應性，預定時速700千米至800千米，適應低重力、稀薄大氣等多種環境。

中國軍事專家王明志分析稱，「南天門計劃」是面向未來的前瞻性創新構想。技術快速迭代的時代，最大的阻力不是技術，而是觀念。

王明志說，「南天門計劃」將高超聲速飛行、空天雙模動力組合、超材料隱身、飛行器自適應構型、無人自主集群協同、AI賦能高效決策、定向能武器、空天往返等離散前沿技術，整合為以科幻戰機為載體的體系構想，「這些離散的前沿技術，不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。」