化骨水︱湖南罐車追撞洩最強腐液氫氟酸 當局急封路疏散民眾清埋︱有片

湖南衡陽市發生嚴重化學品洩漏事故，一輛載運俗稱「化骨水」的氫氟酸罐車，發生追尾，導致罐體受損洩漏劇毒氫氟酸。當局急封閉相關路段及疏散周邊民眾，啟毒應急機制清理。

腐蝕性超過硫酸

據內媒報道，事發於5月30日7時24分，一輛由江西九江運往衡陽的氫氟酸罐車，在南嶽區南嶽鎮X051衡山路發生追尾，導致化學品洩漏。現場無人員傷亡。

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由於氫氟酸含劇毒，衡陽市緊急啟動應急響應公安、消防救援、生態環保，交警交通等趕到現場，對事故路段部分車道封閉，疏散周邊群眾，同時加強環境監測，全力確保環境安全。

同時，大批穿有防化服人員到場，堆起沙包，防止污染範圍擴散，再針對氫氟酸清理。

氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，呈無色透明狀，帶有刺激性氣味且易揮發，是具有強腐蝕性的危險化學品，危險性超過硫酸、鹽酸等強酸，而且腐蝕範圍更廣，能溶解金屬、玻璃等物質，甚至能侵蝕人體最堅硬的骨骼，俗稱「化骨水」。