天涯社區︱關閉3年6.1重生 曾被稱「全球華人網上家園」

「你寫的那些帖子，你認識的那些朋友，你收藏的那些好文都還在。」內地天涯社區宣布，將於6月1日正式恢復訪問。

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天涯社區是內地互聯網最著名的論壇之一，創辦於1999年，最初是炒股愛好者邢明用來交流和學習的股票論壇，後聚集了許多高質量網友與內容，《鬼吹燈》《明朝那些事兒》等小說在天涯社區連載，慕容雪村和第一代網紅「芙蓉姐姐」也誕生於此，曾有「全球華人網上家園」之稱。

不過，2015年到2018年，隨著移動互聯網的興起，天涯社區、貓撲、榕樹下等一系列紅極一時的社區開始走向沒落。

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2023年4月1日，天涯社區發布公告稱，將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問。同年5月27日，天涯社區宣布因資金流動困難而暫停訪問服務，還透露公司面臨的資金流動性困難、糾紛訴訟至今未解、銀行斷貸、員工離職等多重困境。