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清華碩士︱廣州妹北京創業紋眉 吸引香港等大灣區客月入達¥10萬

即時中國
更新時間：07:00 2026-06-01 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-01 HKT

廣州90後女孩Yoyo，畢業於中國傳媒大學本科、清華大學美術學院碩士，曾考入編制教師，任職網絡大廠，去年轉換跑道創業，在北京做北漂紋眉師，又常常回廣州服務大灣區的客戶，最高月入達10萬人民幣，她高端學歷轉做紋眉師的故事，一度成為微博熱搜。

高鐵穿梭京穗兩地

Yoyo擁有高學歷，又能在大機構或編制過上安穩生活，卻決定放棄許多人爭崩頭的舒適區，不僅令外界難以理解，Yoyo母親起初也大力反對。Yoyo表示，由於難以適應被動接任務的工作，最終決定辭職。因在學生時代，曾經以3000元報酬，幫紋眉師紋眉，知道這行業利潤可觀，於是經過一年練習準備，2025年創立工作室，全職紋眉。

她坦承，創業之初，母親也極不諒解，認為獨女的工作不夠體面，幸獲父親無條件支持。

自高學歷Yoyo從事紋眉「低端行業」的故事曝光後，也助她人氣上升，每月收入有2-3萬元，最多有達10萬元。

Yoyo目前在北京和廣州也有工作室，常常坐高鐵兩地跑，北京、廣州的客人外，香港、佛山、深圳、東莞也有許多愛美的人慕名找她紋眉，「大家一小時就能到，所有事情都變得更高效、便利。」

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能獲得客戶認可，Yoyo指過去在高校接受的美術培訓，幫助很大，「中國傳媒大學的戲劇影視美術專業，學習人物整體造型。後來把這些應用到紋眉上」、「我關注的不只是五官細節，而是整個人整體的狀態。」Yoyo表示，在清華的學習，也讓自己更關注美的基本原理，審美也更全面，全都對紋眉事業有助益。

她認為整體形象設計，和紋眉是相通的。每個人都不一樣，職業、性別、喜好、穿著都不同。紋眉師要做的是幫客人找到適合自己的風格。

對於有人認為Yoyo專做紋眉師，是其父母對她的教育投資失敗。Yoyo則不認可，她指，「在學校裡見識到的東西，是無法用金錢彌補的」、「考上好學校、在學校裡的生活，是我當時追求的，讓我內心快樂。畢業後我覺得賺錢會讓我快樂，於是努力往前走。每一步都讓我快樂，這就夠了。」

Yoyo強調，以後還可以轉去做其他行業，大學學到的東西都不會浪費。

 

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