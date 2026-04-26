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「深圳市包」煉金術｜奶茶外賣袋變搶手貨 「執袋」轉賣月賺過千

即時中國
更新時間：08:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-26 HKT

深圳打工族的返工日常，竟催生出一門意想不到的「廢物變黃金」生意。被戲稱為「深圳市包」的各大連鎖茶飲品牌包裝袋，正從昔日的午餐盒提袋，搖身一變成為二手交易平台上的「硬通貨」，部分稀有的聯名或絕版款式，售價可達數十元人民幣，有人藉此賺取零用，甚至發展成月入過千的副業。

絕版奶茶袋炒至數十元

在深圳，喜茶、瑞幸等品牌的飲品外賣袋，因其設計及實用性，早已成為上班族人手一個的標誌性裝備。然而，這股風潮已從單純的循環再用，升級為一門有價有市的網上買賣。在二手交易平台上，大量賣家出售各款茶飲品牌的包裝袋、保溫袋乃至杯套，普通款式售價由數元至十數元不等。

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令這些免費包裝袋身價暴漲的關鍵，在於「稀有性」和「實用性」。例如，某品牌一款因用料扎實、設計方便而被譽為「帶飯神器」的綠色保溫袋，在官方停產後，二手市場價格隨即飆升逾十倍。而真正將「物以罕為貴」發揮到極致的，則是與各大知名IP（知識產權）合作的限量聯名款。

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報道指，專門追逐聯名款的賣家應運而生。他們緊盯各大茶飲品牌的首發日，大量收集如與《鬼滅之刃》、《優獸大都會》等熱門動漫或電影的聯名包裝袋。由於這些款式限時限量，未能購得的粉絲及收藏家便轉向二手平台，從而催生出一個獨特的收藏市場。有賣家透露，近一年已透過售賣聯名包裝袋，賺取超過一千元人民幣。

為確保貨源及包裝的「品相」，這些賣家亦發展出一套專業手法，包括與同事「湊單」以獲取更多包裝袋、親自到最早開門的門市「搶貨」，以及堅持門店自取，以避免外賣運送過程中可能造成的摺痕或污損，確保賣出好價錢。

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