熱浪襲印度︱宿舍無冷氣靠冰水解暑 中國留學生頂唔順提早回國
更新時間：15:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-31 HKT
熱浪襲印度，印度北部與中部平原地區正遭遇持續性極端高溫天氣，其中邦班達地區最高氣溫飆升至48.2℃，首都新德里最高氣溫達到45℃。內地傳媒報道，有中國留學生不堪當地高溫，加上宿舍沒有冷氣，決定提前回國。
內地封面新聞報道，新德里的尼赫魯大學念研一的中國留學生盧嘉藝（小盧）形容當地環境惡劣。他表示，4月底時，當局預報40至43℃，宿舍內沒有冷氣機，只有電扇，細小房間空氣焗促，只有一個沒有窗紗的窗戶，一開窗蚊子入房咬他。
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小盧表示，宿舍整晚轉動的風扇吹出的是熱風，感覺自己的內臟在「沸騰」。除了沖涼，她每日用宿舍提供的冰水作降溫之用，每晚多達5公升。白天時段，由於課室冷氣沒太大作用，盧嘉藝就用帶著電腦去連鎖咖啡店。
面對酷熱日子差不多半個月，原本放暑假打算留在印度拍攝些素才，小盧忍受不了天氣，決定回國避暑。
小盧憶述，今年4月中旬，她到瓦拉納西看場景，見到當地人為了消暑，有人睡在大街上和恆河邊上。據悉，截至2024年，14多億人口的印度，只有9400萬台空調，普及率不到10%。
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