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長安啟源A07︱啟動智駕40秒即插車尾致3死 貨櫃車司機違泊遭刑事強制

即時中國
更新時間：12:18 2026-05-31 HKT
發佈時間：12:18 2026-05-31 HKT

江西贛州市應急管理局近日公佈，一宗涉及使用電動車智駕功能的致命交通事故的調查報告，指駕駛長安啟源A07純電動車的司機，在啟動智駕後40秒，因為分金追尾撞上違泊在快車道的貨櫃車車尾，導致包括私家車司機在內的3人死亡。貨櫃車司機則被採取刑事強制措施。

網民：車輛未配備智駕功能

據「新黃河」報道，《贛州瑞金濟廣高速「10·2」較大道路交通事故調查報告》指出，該宗發生於2025年10月2日凌晨4時的嚴重交通事故，經調查確定，是私家車司機分心駕駛，以及貨車嚴重違法停車，共同導致事故發生，雙方均負事故直接責任。因轎車駕駛員已在事故中死亡，依法免予相關處罰；目前，司法機關已對貨車駕駛員採取刑事強制措施。

報告指，10月2日凌晨3時54分，轎車駕駛人張某駕駛車輛駛離寧都東服務區。3時59分34秒，張某主動開啟IACC功能，車輛進入輔助駕駛狀態。

4時0分9秒至事故發生前數秒內，駕駛員未踩下加速或制動踏板。在此過程中，車輛也未對前方靜止貨車實施有效避讓或制動干預。

事發前，貨車駕駛人譚某兵因不會切換主副油箱，導致主油箱燃油耗盡，車輛最終在左側快車道內熄火停車。車輛停下後，譚某兵在車尾後方擺放了4個警告錐筒，但最遠距離不超過45米，未達到相關法規要求的150米標準。

網民表示，「把自己命運交給智駕？」、「A07這車哪有智駕？就個定速巡航也叫智駕了？」、「還是自己開車更放心！」、「不規範駕駛就別賴車」、「這跟輔助駕駛都不沾邊吧，頂多是車道保持」。

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