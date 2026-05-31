中國觀察：釋永信入獄 佛門商業化塵緣已了？

河南法院前日判決少林寺原住持釋永信數罪並罰，判刑24年、罰款350萬。過去20多年，釋永信做得最成功的一件事，便是讓外界深信佛寺可以走商業化之路，但這也是一條讓他「走火入魔」的不歸路。

從1999年正式接任少林寺方丈後，釋永信跳出傳統，帶着這座千年古剎興辦文旅產業、拓展品牌營銷、布局海外市場，就連多國賓客也慕名而來。



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在大眾認知裡，釋永信長袖善舞，擅於經營，將少林寺打造成商業帝國。他手握數百個商標，涵蓋影視、旅遊、餐飲，將古剎名氣推向頂峰。這一切看似順應大勢，即使惹起爭議，也有人以「在商言商」替其辯護，佛寺儼如牟利機構，釋永信成了少林寺CEO。

然而，在無序的商業化操作下，貪婪暗中滋生。法院查明，1998年至2025年間，釋永信利用職務便利，犯下職務侵佔、挪用資金、受賄、行賄多項罪名，涉案金額近3億元。

寺院門票收入、十方信眾的功德款，本是維繫古剎運轉、傳承文化的資財，卻被他視作私人金庫。更荒唐是，釋永信私生活糜爛，長期與多名女性有不正當關係，甚至育有私生子。

類似的「酒肉和尚」過往也有，較轟動的是2018年時任中國佛教協會會長釋學誠被指控性侵女弟子、寺廟違建、挪用善款等。他最終辭職被「發配」福州一間寺廟，靜思己過。

不同的是，釋永信案直指宗教商業化的禍害，信仰、權力和金錢勾結，不但損害了這座千年古寺的名聲，也褻瀆了整個佛教界的公信力。

種貪緣，得纏縛；造惡業，墮苦果。釋永信的牢獄之災，並不能代表內地宗教商業化時代結束，宗教同旅遊捆綁的例子仍隨處可見，但類似少林寺般野蠻生長的過度商業化行為，預料將大為收斂，其意義遠大於一個釋永信被懲戒，相信也是此案要傳達的最重要訊息。

紀曉華