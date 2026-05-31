遼寧小子染白髮穿皮褸掃街 扮黃仁勳影片播放量破百萬

28歲的遼寧小伙楊洋近日因模仿輝達CEO黃仁勳而走紅全網。他發布了23條模仿黃仁勳的視頻，多條播放量破百萬。有律師提醒，若惡意歪曲、醜化、侮辱以博取眼球，可能侵害名譽權。

穿上黑皮褸化名「黃銀勳」

影片中，楊洋對着手機鏡頭，往剛噴了髮膠的頭髮上抹了一把麵粉，戴上10元（人民幣，下同）買來的眼鏡，穿上網購100元的黑色皮褸，全套裝備僅花不到200元，化名「黃銀勳」。他一手端着蜜雪冰城的「蜜桃四季春」，一手拎着顯卡模型，模仿黃仁勳發布會上的招牌動作。



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楊洋表示，此前他只是個喜歡用手機記錄農村創業生活的普通農民，直到去年7月，一位網友建議他模仿黃仁勳，沒料到意外走紅。

對突然爆紅，楊洋坦言，非常擔心收到輝達法務團隊律師信。有律師表示，以娛樂為目的的模仿屬於言論自由、網絡創意表演範疇，值得包容。楊洋未惡意醜化黃仁勳，公眾也能清晰辨別為模仿而非本人，故一般不構成侵權。