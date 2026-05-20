特朗普訪華︱NVIDIA黃仁勳皺眉飲豆汁成熱話 商家推「大佬同款」爆紅︱有片

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳日前隨美國總統特朗普訪華，在北京身穿標誌性皮褸在南鑼鼓巷「掃街」，品嚐地道小吃。其中他挑戰飲用老北京傳統飲品「豆汁」的片段在網上瘋傳，其驚訝表情更被網民製成「表情包」。

據悉，黃仁勳於5月15日到訪當地，在嘗試一大口豆汁後難掩錯愕，隨即發問：「這是什麼東西？這味道太奇怪了！」幽默反應令在場人士捧腹。受惠於「大佬效應」，相關商家隨即在線上平台推出名為「大佬同款」的瓶裝豆汁，每瓶售價7.9元人民幣，並在店外設置「億萬總裁打卡同款」的廣告招牌。

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商家今日（20日）接受訪問時表示，自黃仁勳到訪後，整條南鑼鼓巷的客流量上升約兩成，該店銷量亦大幅飆升，更有顧客一次性訂購數十瓶。

除了豆汁熱銷外，當日為黃仁勳遞上豆汁的店員大姐亦意外走紅，吸引不少遊客專程前來合照。商家更在社交平台戲稱，豆汁已獲「國際認證」，笑言日後到訪北京的頂流巨星，均須先通過「豆汁」這一關。