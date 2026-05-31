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幼稚園虐童︱恐怖女教師熱熔膠槍當刑具 學生嘴唇流膿家長憤怒

即時中國
更新時間：07:30 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-31 HKT

江蘇徐州發生幼兒園（香港俗稱幼稚園）虐童事件。豐縣機關第二幼兒園老師疑似用熱熔膠槍燙傷孩子嘴唇。網上更流出，課室閉路電視拍下教師手持熱熔膠槍燙學生的影片。當地教育部門通報，涉案教師已被停職。

昨日（29日），有網民將事件曝。網傳截圖顯示，一名家長在朋友圈和班級群內發文稱，5月27日下午放學後，她發現孩子嘴唇被燙傷，出現嚴重的水皰，經過詢問得知，是被老師用熱熔膠槍燙的。

家長後來聯絡老師，對方辯稱失誤、不小心，繼而多番推卸責任。孩子傷口後來惡化流膿，痛感加劇，他們前往醫院就診，並同步報警。

家長指，後來與警方翻看錄影，發現情況與老師說的有出入。閉路電視顯示，老師拿著熱熔膠槍連續兩次燙孩子的嘴唇，燙完後不顧孩子的疼痛，持續推搡捶打。

多名當地家長證實，事件發生於豐縣機關第二幼兒園實驗分園的中班9班，該宗事件發生在上周三（27日），片中的女老師為該班級的陳姓班主任，起因可能與幾名孩子上課說話有關。

家長要求翻看90日影片

該班多名家長表示，要求查看幼兒園近90日的錄影片段，希望有關部門嚴查此事。中國新聞周刊了解到，涉事老師已被帶走，當地警方正在調查此事。

江蘇省徐州市豐縣教育局昨日下午通報：近日，接到一幼兒園教師不當對待學生的反映後，我局高度重視，迅速成立調查組，會同相關部門開展調查處置。
目前，涉事教師已被停職，公安部門對其立案調查。我局安排專人對學生進行心理疏導，責成涉事幼兒園開展教育整頓，並在全縣範圍內強化師德師風教育，防範類似情況發生。

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